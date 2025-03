Under 17 femminile. Le titane ne fanno otto al Fabbrico. Biancorosse ok con la capolista

È un buon punto quello che hanno messo in tasca le ragazze dell’Under 17 del Rimini nella terza giornata della seconda fase regionale contro il San Nicolò primo della classe (0-0). Un match che si è chiuso senza gol e che ha permesso alla squadra di mister Franco di salire a quota quattro in classifica. Rimini: Dell’Acqua, Bisulli, Brandi, Pesaresi (18’ Paganelli, 42’ st Belhaj), Valenti, Bianchi M. (10’ st Minni), Celeschi, Cola, Russo, Bertozzi (21’ st Bianchi A.), Baccini. A disp.: Vannucci, Terere, Ferraro, Anzuino, Mascella. All.: Franco.

Due punti più in alto delle biancorosse in classifica ci sono le ragazze della San Marino Academy che non hanno lasciato letteralmente scampo, qualche giorno dopo rispetto alle concorrenti, al Fabbrico fanalino di coda (8-1). Otto le reti sigliate delle biancazzurre. Giornata di gloria per Lozzi e Penserini, autrici rispettivamente di tre e due gol. Poi a bersaglio ci sono andate anche Paone, Bianchi e Carli a chiudere un match praticamente perfetto dal primo all’ultimo minuto. Così, l’Academy sale a quota sei in classifica in compagnia di Spal, Imolese, Modena e Reggiana. E a un solo punto dalla capolista San Nicolò che proverà a difendere la vetta nelle prossime giornate della seconda fase.

In fondo alla classifica, proprio insieme al Fabbrico, c’è il Real Sala Bolognese, entrambe al palo dal punto di vista dei punti messi insieme nelle prime tre giornate. E tra qualche giorno si torna nuovamente in campo. Sabato il Rimini di mister Franco se la vedrà proprio con il Fabbrico, sperando di avere lo stesso piglio delle vicine di casa del Titano. Mentre le biancazzurre della Repubblica andranno scenderanno in campo di domenica e andranno a bussare alla porta del Cus Parma per tentare di aggiungere nuovamente tre punti alla classifica.

Under 17 femminile. Seconda fase regionale (3ª giornata): Rimini-San Nicolò 0-0, Spal-Real Sala Bolognese 1-0, Fossolo 76-Cus Parma 1-3, Juventus Club Parma-Reggiana 1-3, Imolese-Modena 3-1, San Marino Academy-Fabbrico 8-1.

Classifica: San Nicolò 7; Spal , San Marino Academy, Imolese, Modena, Reggiana 6; Cus Parma, Rimini 4; Fossolo 76 3; Juventus Club Parma 1; Real Sala Bolognese, Fabbrico 0.