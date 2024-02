Under 17. Ferrini e Ferraro regolano il Modena

I gol di Ferrini e Ferraro permettono all’Under 17 del Rimini di uscire dal campo con tutto il bottino in tasca contro il Modena davanti al pubblico amico (2-1). Un successo che porta le biancorosse a quota nove in classifica. A sei punti dalla capolista Femminile Riccione che continua a non perdere nessun colpo. Le biancazzurre regolano di misura anche il San Nicolò con il gol messo a segno da Pitonzo e continuano in solitaria a comandare il girone. Con il Real Salabolognese secondo della classe staccato di tre punti.

Under 17 seconda fase regionale (5ª giornata): Rimini-Modena 2-1, San Nicolò-Femminile Riccione 0-1, Ravenna-Fossolo 76 1-0, Real Salabolognese-Reggiana 4-0. A riposo la Montanara Ducale.

Classifica: Femminile Riccione 15; Real Salabolognese 12; Ravenna 10; Rimini 9; Modena 5; San Nicolò 4; Fossolo 76, Reggiana 1; Montanara Ducale 0.