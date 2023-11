Under 17. Il derby biancazzurro finisce senza un vincitore

La prima frenata stagionale arriva in un derby per la San Marino Academy costretta al pareggio dalle ragazze della Femminile Riccione (2-2). Ad aprire le marcature le titane: Demiraj appoggia in rete il pallone dell’1-0 a fine primo tempo. In uno degli ultimi assalti, il Riccione conquista un rigore che Elabassi trasforma con freddezza. Nella ripresa viene fischiato un altro penalty, stavolta in favore dell’Academy per atterramento di Terenzi. Dagli undici metri va Demiraj che firma raddoppio. Anche qui il Riccione impiega poco per reagire con la bellissima conclusione dalla distanza di Mari scavalca Forcellini. Senza storia il derby per il Rimini che cede al Cesena (7-0).

Under 17 (8ª giornata): San Marino Academy-Femminile Riccione 2-2, Rimini-Cesena 0-7, Modena-Fossolo 76 2-0, Real Salabolognese-Ravenna 5-2, Reggiana-Montanara Ducale 3-1. A riposo il San Nicolò.

Classifica: Cesena 21; San Marino Academy 19; Femminile Riccione 16; San Nicolò 13; Modena 11; Real Salabolognese 10; Ravenna 8; Fossolo 76 7; Rimini 5; Reggiana 4; Montanara Ducale 0.