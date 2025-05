Under 17 sammarinesi sconfiggono la capolista Spal: quinta vittoria consecutiva

Anche la capolista cade sotto i colpi delle Under 17 sammarinesi, che inanellano la quinta vittoria consecutiva superando la Spal per 3-1. Quest’ultima non aveva mai perso, prima del match con le titane: nove vittorie su nove nella seconda fase regionale. Ma allo stadio di Fiorentino le riesce solo di segnare la rete della bandiera dopo il 3-0 parziale inaugurato da Terenzi al 1’ e completato da Lozzi (31’) e Gambuti (67’). È Osti, all’84’, a rendere meno amaro il pomeriggio delle ragazze ferraresi, ora esposte ad un possibile attacco del San Nicolò, ma in ogni caso rimaste fuori portata per la San Marino Academy, che, con una gara sola da giocare ancora, deve pensare esclusivamente a difendersi dal Rimini, scavalcato dalle titane al terzo posto proprio in virtù del successo sul Cus Parma (1-0). Una vittoria, quella delle biancorosse, firmata da Bertozzi. Rinviata a mercoledì della prossima settimana (alle 17.30, campo di Faetano) la gara delle Under 15 della San Marino Academy contro il Rimini.