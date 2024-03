Under 17 Serie C. All’Academy non bastano i gol realizzati da Marani e Valentini

Biancorossi a riposo, come da calendario, nella domenica in cui i vicini Under 17 di serie C della San Marino Academy lasciano tutto sul campo di casa contro il Lumezzane (4-2). Le reti di Marani e Valentini non bastano per evitare la sconfitta. San Marino Academy: Casadei; Forcellini (54’Deronjic), Giorgi (46’ Bindi), Manzi (46’ Zavoli), Marani, Battistoni, Delvecchio, Pasolini, F. Valentini, Dell’Amore (74’ P. Valentini), Protti (82’ Mularoni). A disp.: Baldacci, Giorgetti, Berardinelli, Tani. All.: Vangelista.

Under 17 Serie C. Girone B (22ª giornata): Arzignano Valchiampo-Spal 1-2, Cesena-Padova 4-0, Fiorenzuola-Legnago 1-1, Mantova-Trento 4-0, Virtus Verona-Triestina 2-4, San Marino Academy-Lumezzane 2-4, Albinoleffe-Vicenza 2-1. A riposo il Rimini.

Classifica: Spal 55; Vicenza 50; Cesena 49; Albinoleffe 40; Virtus Verona 33; Mantova 32; Fiorenzuola 28; Padova 26; Lumezzane 24; Trento 22; Legnago 20; Triestina 19; Arzignano Valchiampo, San Marino Academy 11; Rimini 10.