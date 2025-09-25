Under 17 Serie C. I biancorossi partono con un ko, per l’Academy il primo punto

È iniziata con una sconfitta la stagione dell’Under 17 di serie C del Rimini. I biancorossi, che hanno chiesto e ottenuto il rinvio della prima giornata, hanno lasciato tutto all’Union Brescia davanti al pubblico amico (2-0). Primo punto della stagione, invece, per la San Marino Academy davanti al pubblico di casa contro il Vicenza. Dopo il vantaggio biancorosso a firma di Martini (al 32’), pensa Magnani (al 68’) ad impattare la sfida e a consegnare ai ragazzi di Nicolini il primo punto nel torneo.

San Marino Academy: Savoretti, Valentini, Pedrelli, Cervellini (51’ Tombini), Stefani (71’ Giuccioli), Sammaritani, Giovagnoli (83’ Muccioli), Bucchi, Balsimelli (46’ Magnani), Ciacci, Raschi (83’ Pala). A disposizione: Bucci, Romiti, Sami, Giorgetti. Allenatore: Davide Nicolini.

Under 17 Serie C. Girone B (2ª giornata): Trento-Virtus Verona 1-2, Dolomiti Bellunesi-Lumezzane 3-3, Rimini-Union Brescia 0-2, Carpi-Arzignano Valchiampo 0-3, San Marino Academy-Vicenza 1-1, Vis Pesaro-Ravenna 0-1. A riposo Cittadella e Forlì. Ritirata la Triestina.

Classifica: Virtus Verona, Ravenna 6; Vicenza, Dolomiti Bellunesi 4; Arzignano Valchiampo, Union Brescia 3; Lumezzane 2; Vis Pesaro, San Marino Academy 1; Cittadella, Trento, Forlì, Rimini, Carpi 0.