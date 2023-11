Under 17 serie c. I biancorossi si fanno riprendere

Due gol realizzati e un punto in tasca per l’Under 17 serie C del Rimini davanti al pubblico amico contro il Lumezzane (2-2). Avanti di due gol (a segno Padroni e Bizzarri), i biancorossi si sono fatti riprendere. Rimini: Di Ghionno, Bizzarri, Drudi, Imola (14’ st Fiordalisi), Magi, Battisodo (14’ st Brolli), Gambini (32’ st Bernardi), Conti, Toni (43’ st Acunzo), Padroni, Blasi (1’ st Jubani). All.: Pieri. Niente domenica in campo per la San Marino A"cademy. Rinviata all’8 novembre la gara con la Spal.

Under 17 serie C. Girone B (6ª giornata): Arzignano Valchiampo-Legnago 1-2, Cesena-Triestina 6-0, Fiorenzuola-Trento 1-1, Mantova-Vicenza 1-2, Rimini-Lumezzane 2-2, Albinoleffe-Padova 1-4, San Marino Academy-Spal (rinviata).

Classifica: Vicenza 16; Cesena 13; Spal, Padova 12; Legnago, Albinoleffe, Virtus Verona 9; Fiorenzuola, Trento 7; Rimini 6; Mantova, San Marino Academy 4; Arzignano Valchiampo 3; Lumezzane 2; Triestina 0.