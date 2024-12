Under 17 serie c. La squadra di Mandola ne fa tre alla Virtus

Cellarosi, Bizzarri ed Eco. Così, l’Under 17 di serie C del Rimini è riuscita a fermare la corsa della Virtus Verona seconda della classe. Un secco 3-0 che rilancia le quotazioni dei biancorossi in classifica. Impresa che non è riuscita alla San Marino Academy che davanti al pubblico amico contro la capolista Spal è andata a bersaglio due volte con la doppietta di Markaj, ma non ha raccolto punti (4-2).

Under 17 Serie C. Girone B (12 giornata): Trento-Clodiense 4-1, Vicenza-Padova 1-1, San Marino Academy-Spal 2-4, Arzignano-Caldiero 2-2, Rimini-Virtus Verona 3-0, Triestina-Carpi 5-0, Vis Pesaro-Feralpisalò 1-2. A riposo il Legnago.

Classifica: Spal 24; Triestina, Virtus Verona 23; Feralpisalò 22; Vicenza 20; Rimini 19; Vis Pesaro, Padova 15; Trento, San Marino Academy, Caldiero 14; Clodiense 13; Legnago 11; Arzignano 6; Carpi 2.