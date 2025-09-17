Under 17 serie c. L’Academy va ko a un soffio dal 90’
È iniziata con una sconfitta di misura sul campo della Virtus Verona la stagione della San Marino Academy Under 17...
È iniziata con una sconfitta di misura sul campo della Virtus Verona la stagione della San Marino Academy Under 17 di serie C. I biancazzurri sono stati costretti a cedere a tre minuti dal novantesimo (1-0) per mano di Perbellini. Gara rinviata per il Rimini in casa dell’Arzignano.
San Marino Academy: Savoretti, Valentini (77’ Berardi), Giuggioli (70’ Tombini), Cervellini (70’ Zavoli), Stefani, Sammaritani, Muccioli (58’ Magnani), Bucchi, Pedrelli (58’ Giovagnoli), Ciacci, Raschi (77’ Balsimelli). A disp.: Bucci, Giorgetti, Pala, Tombini. All.: Nicolini.
Under 17 Serie C. Girone B (1ª giornata): Arzignano Valchiampo-Rimini (rinviata), Vicenza-Carpi 7-0, Lumezzane-Vis Pesaro 3-3, Ravenna-Forlì 1-0, Union Brescia-Dolomiti Bellunesi 1-3, Virtus Verona-San Marino Academy 1-0. A riposo Cittadella e Trento. Ritirata la Triestina.
Classifica: Vicenza, Ravenna, Dolomiti Bellunesi, Virtus Verona 3; Lumezzane, Vis Pesaro 1; Arzignano Valchiampo, Rimini, Carpi, Union Brescia, San Marino Academy, Cittadella, Trento 0.
