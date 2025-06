Under 18. La Cittadella si gioca lo scudetto

La squadra Allievi Under 18 della Cittadella Vis Modena vuole riscrivere la storia. Domenica alle 16,30 al "Gino Bozzi" di Firenze i ragazzi di mister Federico Carnevali giocano la finale scudetto Dilettanti contro i milanesi del Rozzano, trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lnd. Per i biancazzurri è il coronamento di una stagione travolgente, col primato nel girone "A" di campionato (63 punti in 24 gare, un solo ko e ben 121 reti segnate) a +7 sul Colorno grazie a ben 5 giocatori in doppia cifra (26 Despaigne, 18 Lello, 15 Lazzarini, 13 Lanza e 11 Pascale), la conquista del titolo regionale facendo fuori Sarmatese, Junior Cervia e in finale il Sala e il primato nel girone nazionale battendo 2-0 a Firenze l’Isolotto e 3-2 in casa il Tor di Quinto. "La più grande soddisfazione – spiega Pier Franco Casadio, responsabile del settore giovanile della "Citta" – è quella che ben 12 di questi ragazzi arrivano dalla nostra Under 17 e di questi 7 dalla nostra attività di base. Il lavoro svolto in questi 5 anni inizia a prendere forma e per i ragazzi, comunque vada a Firenze, sarà una giornata da ricordare per sempre".

d.s.