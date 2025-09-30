Under 18 regionale. Signa inizia con il passo giusto. Isolotto e Virtus Rifredi al top

È iniziata la stagione dell’Under 18 Regionale Toscana, con il primo turno che ha già regalato tanti gol e risultati netti nei gironi A, B e C.

Nel girone B valanga di reti a Signa, con i gialloblù vittoriosi 7-2 sul Livorno 9 Boca. Vittoria convincente della Sancascianese, 2-0 sul Carli Salviano.

Nel girone C, che comprende diverse squadre fiorentine, il Pelago si impone 3-2 sul Bucine, mentre l’Isolotto dilaga 5-1 contro il Tegoleto. Bene anche il Virtus Rifredi, che rifila un 5-1 al Casellina, e il Bibbiena, travolgente con un 0-7 sul campo dell’Eurocalcio. Vittorie casalinghe per lo Sporting Arno (2-1 sul Resco Reggello) e per il Cortona Camucia (2-0 sul Tuscar). Finisce 2-2 la sfida tra Bagno a Ripoli e Sesto 2010.

Nel girone A avvio a tutto gas per La Querce, che travolge 5-0 l’Aglianese, e per la Pistoiese, protagonista di un clamoroso 7-0 in casa del Casale Fattoria. Pokerissimo anche per il Tobbiana, che supera nettamente il Maliseti Seano (5-0). Bene il Jolly Montemurlo, 4-1 sul My Tuscany, e il Ramini, corsaro 1-3 sul campo del Pietà 2004. Pareggio 1-1 tra Jolo Calcio e Tavola.

Partenza a suon di goleade per il Limite e Capraia travolge i Giovani Rossoneri 9-1, mentre l’Atletico Etruria non lascia scampo al Malmantile (9-0). Vittoria convincente della Castellina Scalo (4-2 sull’Orlando). Successo casalingo per il Tre 23, 2-0 sull’Avane, mentre la Stella Rossa espugna il campo del Bellaria Cappuccini 1-2.