Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Under 18, torneo di qualità. Tutti a caccia dell’Isolotto

Under 18, torneo di qualità. Tutti a caccia dell’Isolotto

Di recente istituzione il campionato si sta affermando sempre di più

di FRANCESCO QUERUSTI
16 settembre 2025
Di recente istituzione il campionato si sta affermando sempre di più

Di recente istituzione il campionato si sta affermando sempre di più

XWhatsAppPrint

Di recente istituzione, ma sta crescendo e affermandosi sempre più. E’ il campionato Under 18, promosso dal Comitato Toscana Figc-Lnd, che offre un palcoscenico importante sia per le società che per i giocatori. In questa stagione sono tre i gironi del campionato Under 18 Regionale che vede al via ben 46 società, segno di un notevole aumento di interesse riguardo a questa categoria. Da precisare che gli Under 18 vanno a collocarsi fra gli Allievi e gli Juniores andando a coprire un anno particolare che spesso può portare a un abbandono dell’attività da parte dei calciatori. Questi i tre gironi di una manifestazione che offrirà anche una fase finale per assegnare il titolo di campione della Toscana e poi seguono le finali nazionali.

Girone A: Aglianese, Castelnuovo Garfagnana, CF 2001, La Querce, Forte dei Marmi, Jolo, Maliseti Seano, Meridien Grifoni, Montemurlo, My Tuscany, Olimpia Pistoiese, Pietà 2004, Pistoiese, Ramini, Tavola, Tobbianese.

Girone B: Atletico Etruria, Avane, Bellaria Cappuccini, Castellina Scalo, Grn Football Club, Limite e Capraia, Livorno9 Boca, Malmantile, Orlando, Carli Salviano, Pro Livorno Sorgenti, Sancascianese, Signa, Stella Rossa, Tre23.

Girone C: Bagno a Ripoli, Bibbiena, Bucine, Casellina, Club Sportivo Firenze, Cortona Camucia, Euro Calcio Firenze, Isolotto, Pelago, Resco Reggello, Sesto 2010, Sporting Arno, Tegoleto, Tuscar, Virtus Rifredi.

F. Que.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su