Under 18, torneo di qualità. Tutti a caccia dell’Isolotto

Di recente istituzione, ma sta crescendo e affermandosi sempre più. E’ il campionato Under 18, promosso dal Comitato Toscana Figc-Lnd, che offre un palcoscenico importante sia per le società che per i giocatori. In questa stagione sono tre i gironi del campionato Under 18 Regionale che vede al via ben 46 società, segno di un notevole aumento di interesse riguardo a questa categoria. Da precisare che gli Under 18 vanno a collocarsi fra gli Allievi e gli Juniores andando a coprire un anno particolare che spesso può portare a un abbandono dell’attività da parte dei calciatori. Questi i tre gironi di una manifestazione che offrirà anche una fase finale per assegnare il titolo di campione della Toscana e poi seguono le finali nazionali.

Girone A: Aglianese, Castelnuovo Garfagnana, CF 2001, La Querce, Forte dei Marmi, Jolo, Maliseti Seano, Meridien Grifoni, Montemurlo, My Tuscany, Olimpia Pistoiese, Pietà 2004, Pistoiese, Ramini, Tavola, Tobbianese.

Girone B: Atletico Etruria, Avane, Bellaria Cappuccini, Castellina Scalo, Grn Football Club, Limite e Capraia, Livorno9 Boca, Malmantile, Orlando, Carli Salviano, Pro Livorno Sorgenti, Sancascianese, Signa, Stella Rossa, Tre23.

Girone C: Bagno a Ripoli, Bibbiena, Bucine, Casellina, Club Sportivo Firenze, Cortona Camucia, Euro Calcio Firenze, Isolotto, Pelago, Resco Reggello, Sesto 2010, Sporting Arno, Tegoleto, Tuscar, Virtus Rifredi.

F. Que.