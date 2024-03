Under 19, 17 e 15. Il maltempo costringe al riposo le squadre di casa nostra

Il maltempo ha fermato tutti i campionati giovanili regionali di casa nostra. Non sono scese in campo le biancazzurre Under 19 della Femminile Riccione che avrebbero dovuto affrontare davanti al pubblico amico il Fossolo 76. Il cammino delle ragazze della Perla Verde riprenderà questo fine settimana, esattamente sabato sul campo del Modena secondo della classe. E staccato di soli tre punticini dalle romagnole. Niente domenica in campo per le formazioni Under 17 e Under 15 considerando che, proprio a causa del maltempo della scorsa settimana, la lega ha deciso di sospendere tutti i campionati femminili regionali. Rinviato a data da destinarsi, quindi, il derby tra Under 17 di Femminile Riccione e Rimini che si sarebbe dovuto giocare nella Perla Verde. A riposo formato anche le Under 15 della San Marino Academy che avrebbero dovuto affrontare il Fossolo 76 lontano dalla Repubblica. Da recuperare anche i match delle due squadre della Femminile Riccione contro Ravenna e Spal. Come quello tra Rimini e Cesena squadra B.