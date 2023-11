Under 19. Alle giovani della Perla Verde il recupero giocato in Emilia

Nel recupero della settima giornata le ragazze della Femminile Riccione non hanno lasciato scampo al Real Salabolognese (4-1). Decisivo il tris calato da Iorio insieme al gol messo a segno da Ricci. Tutto questo nella giornata in cui il campionato ha osservato un turno di riposo. Quindi, tre passi decisi in avanti per le biancazzurre che salgono a quota 21, a tre punti dall’Accademia Spal, e appena quattro dalla capolista Modena. E ora con il campionato Under 19 l’appuntamento è fissato nel mese di febbraio, quando si tornerà a parlare di campionato. Con la Femminile Riccione che riprenderà il proprio cammino sul campo dell’Original Celtic Bhoys. Per dare il via, nel migliore dei modi, al girone di ritorno.

Under 19. Classifica aggiornata: Modena 25; Accademia Spal 24; Femminile Riccione 21; Besurica 18; Imolese 15; Pgs Smile 12; Original Celtic Bhoys 10; Real Salabolognese 6; Fossolo 3; Montanara Ducale -2.