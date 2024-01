Under 19. Ci credono le ragazze riccionesi. La vetta dista solo quattro punti

Con quattro punti di distacco dalla prima della classe Modena, la Femminile Riccione Under 19 ha ancora qualche settimana per allenare i muscoli. Il ritorno in campo è previsto, per la prima del girone di ritorno, tra meno di un mese e le biancazzurre della Perla Verde hanno ancora tutte le possibilità per guardare al gradino pià alto del Podio. Alla ripresa il Riccione, che sin qui di punti ne ha messi insieme 21, sarà impegnato sul campo dell’Original Celtic Bhoys con l’obiettivo di mettere in tasca tutto il bottino e non fare scappare Modena e Accademia Spal.

Prossimo turno: Fossolo 76-Besurica, Imolese-Pgs Smile, Modena-Accademia Spal, Montanara Ducale-Real Salabolognese, Originale Celtic Bhoys-Femminile Riccione.

Classifica: Modena 25; Accademia Spal 24; Femminile Riccione 21; Besurica 18; Imolese 15; Pgs Smile 12; Original Celtic Bhoys 10; Real Salabolognese 6; Fossolo 76 3; Montanara Ducale -2.