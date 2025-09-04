Under 21 Euro 2027. San Marino con la Finlandia

La Nazionale Under 21 di San Marino riparte per un nuovo ciclo europeo, quello delle qualificazioni che condurranno ad Albania-Serbia 2027. Il primo impegno è esterno ed è previsto per questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 16) in casa della Finlandia. Ieri i biancazzurri sono atterrati ad Helsinki per poi raggiungere Turku, la città che oggi ospiterà il match.

Il ricambio generazionale è una condizione connaturata alle Nazionali giovanili del Titano, Under 21 compresa. Anche per questo, tra i convocati di Matteo Cecchetti, figura una nutritissima percentuale di giocatori che oggi potrebbero fare l’esordio ufficiale. Assieme a loro, una buona rappresentanza della vecchia guardia, vale a dire coloro che, coinvolti giovanissimi nel precedenti cicli, sono oggi chiamati a fare da traino ad un gruppo che, non da adesso, intende fare della freschezza e dell’entusiasmo i proprio punti forti.

Ciò che non è cambiato è la guida tecnica, sempre affidata a Cecchetti: "L’emozione per questo nuovo esordio c’è e si percepisce anche tra i ragazzi – fa sapere il ct – Stanno affrontando questa trasferta con tanta concentrazione e voglia di fare bene".