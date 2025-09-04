Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Under 21 Euro 2027. San Marino con la Finlandia

Under 21 Euro 2027. San Marino con la Finlandia

La Nazionale Under 21 di San Marino riparte per un nuovo ciclo europeo, quello delle qualificazioni che condurranno ad Albania-Serbia...

di DONATELLA FILIPPI
4 settembre 2025
Pallone

Pallone

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

La Nazionale Under 21 di San Marino riparte per un nuovo ciclo europeo, quello delle qualificazioni che condurranno ad Albania-Serbia 2027. Il primo impegno è esterno ed è previsto per questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 16) in casa della Finlandia. Ieri i biancazzurri sono atterrati ad Helsinki per poi raggiungere Turku, la città che oggi ospiterà il match.

Il ricambio generazionale è una condizione connaturata alle Nazionali giovanili del Titano, Under 21 compresa. Anche per questo, tra i convocati di Matteo Cecchetti, figura una nutritissima percentuale di giocatori che oggi potrebbero fare l’esordio ufficiale. Assieme a loro, una buona rappresentanza della vecchia guardia, vale a dire coloro che, coinvolti giovanissimi nel precedenti cicli, sono oggi chiamati a fare da traino ad un gruppo che, non da adesso, intende fare della freschezza e dell’entusiasmo i proprio punti forti.

Ciò che non è cambiato è la guida tecnica, sempre affidata a Cecchetti: "L’emozione per questo nuovo esordio c’è e si percepisce anche tra i ragazzi – fa sapere il ct – Stanno affrontando questa trasferta con tanta concentrazione e voglia di fare bene".

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

San Marino Song Contest

Continua a leggere tutte le notizie di sport su