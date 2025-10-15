Acquista il giornale
Under 21. Kosovo spietato, ne fa 7 a San Marino

Un Kosovo spietato ne fa sette all’Under 21 di San Marino nella gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo...

di DONATELLA FILIPPI
15 ottobre 2025
Pallone

Un Kosovo spietato ne fa sette all’Under 21 di San Marino nella gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo (7-0). Padroni di casa in vantaggio dopo appena 11 minuti, poi è tutto troppo facile. Così, il Kosovo ottiene la prima vittoria in queste qualificazioni.

Kosovo (4-4-2): Selji; I. Jashari (68’ Gashjan), Selmonaj, Lleshi, Parduzi; Imeri (46’ Sadriu) , Ademi (61’ L. Jashari), Muqaj (61’ Fazlija), Frokaj; Berisha (74’ Dardan), Bujupi. A disp.: Gjokaj, Vokrri, Mavraj, Shala. All.: Toverlani.

San Marino (3-5-2): J. Casadei; Domeniconi (77’ Tamagnini), Zavoli, M. Casadei; Chiaruzzi (46’ Guerra), Arlotti, Della Balda (65’ Cervellini), Renzi (46’ Bugli), S. Gasperoni; Protti, M. Gasperoni (46’ Canarezza). A disp.: Borasco, Ciacci, Riccardi, Molinari. All.: Cecchetti.

Arbitro: Jasmin Sabotic (Lussemburgo).

Reti: 11’ Bujpi, 16’ e 84’ Frokaj, 20’ e 60’ Berisha, 63’ L. Jashari, 75’ Selmonaj.

Note - Ammoniti: Lleshi, Della Balda, Protti , Zavoli, Arlotti, Tamagnini. Espulso: Lleshi al 69’ per doppia ammonizione, Borasco al 92’ per proteste.

