Undicesima giornata. Fosso-L’Aquila scontro diretto

Undicesima giornata per il girone F di serie D. Tutte in campo alle 14,30. Oggi Alma Juventus Fano -Vigor Senigallia, Avezzano Calcio - Atletico Ascoli, Fossombrone 1949 -L’Aquila 1927, S.N. Notaresco -Calcio Termoli 1920, Sambenedettese - FC Matese, Sora Calcio 1907 -Roma City F.C., Tivoli Calcio 1919 -Real Monterotondo, United Riccione -Chieti 1922, Vastogirardi - Campobasso F.C. In testa c’è la Sambenedettese con 22 punti, seguono a 19 Campobasso e Chieti, Avezzano a 18, Fossombrone, Vigor Senigallia e L’Aquila a 17, S.N. Notaresco a 16, Roma City a 14, United Riccione a 13, Sora a 12, Atletico Ascoli a 11, Alma Juventus Fano, Matese e Vastogirardi a 10, Tivoli a 9, chiudono Calcio Termoli e Real Monterotondo a 7 punti.