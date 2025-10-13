Unica gioia Può sorridere solo il Mezzolara
Eccellenza Un’autorete di Gordini regala il successo alla band di Zecchi. Pareggio con poche emozioni per il Castenaso di Rizzo
E’ stato un weekend decisamente negativo quello delle formazioni bolognesi che militano in Eccellenza.
Fatta eccezione per il Mezzolara di Nicola Zecchi – che ha battuto a fatica la neopromossa Comacchiese grazie ad un’autorete arrivata ad una manciata di minuti dal triplice fischio – le altre quattro nostre portacolori hanno portato a casa il magrissimo bottino di un pareggio e di ben tre sconfitte (l’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci non ha giocato ieri, ma scenderà in campo mercoledì in quanto i rivali del Pietracuta hanno giocatori impegnati con la nazionale sanmarinese).
Restando nel raggruppamento B, l’unica bolognese a muovere la classifica – oltre, appunto, al Mezzolara – è stata il Castenaso di Fabio Rizzo che, sul terreno di gioco del Mesola, ha portato a casa un pareggio a reti bianche. Inaspettata sconfitta esterna, invece, per l’ex capolista Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli, caduta 2-1 in casa del Sanpaimola.
Per quanto riguarda infine il girone A, lo Zola Predosa di Fabio Perinelli ha rimediato un ko di misura (1-0) sul campo della prima della classe Agazzanese mentre il Corticella di Michel Cavina è stato superato 2-1, al ‘Biavati’, dall’Atletic Cdr Mutina.
