Unica gioia Può sorridere solo il Mezzolara

E’ stato un weekend decisamente negativo quello delle formazioni bolognesi che militano in Eccellenza.

Fatta eccezione per il Mezzolara di Nicola Zecchi – che ha battuto a fatica la neopromossa Comacchiese grazie ad un’autorete arrivata ad una manciata di minuti dal triplice fischio – le altre quattro nostre portacolori hanno portato a casa il magrissimo bottino di un pareggio e di ben tre sconfitte (l’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci non ha giocato ieri, ma scenderà in campo mercoledì in quanto i rivali del Pietracuta hanno giocatori impegnati con la nazionale sanmarinese).

Restando nel raggruppamento B, l’unica bolognese a muovere la classifica – oltre, appunto, al Mezzolara – è stata il Castenaso di Fabio Rizzo che, sul terreno di gioco del Mesola, ha portato a casa un pareggio a reti bianche. Inaspettata sconfitta esterna, invece, per l’ex capolista Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli, caduta 2-1 in casa del Sanpaimola.

Per quanto riguarda infine il girone A, lo Zola Predosa di Fabio Perinelli ha rimediato un ko di misura (1-0) sul campo della prima della classe Agazzanese mentre il Corticella di Michel Cavina è stato superato 2-1, al ‘Biavati’, dall’Atletic Cdr Mutina.