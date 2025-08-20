"Un’identità forte? È la cosa più importante". Bellazzini ora vuole un’ulteriore amichevole

Il Siena ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione dopo il consueto lunedì libero concesso da Bellazzini ai suoi. Nel mirino dei bianconeri c’è il test di sabato alle 18 al Franchi (ingresso al costo di 5 euro, aperta solo la tribuna coperta) contro il Cittadella Vis Modena, che dovrebbe essere l’ultima amichevole prima dell’esordio in gare ufficiali di domenica 31 contro il Poggibonsi in Coppa Italia di serie D.

Il condizionale è però obbligatorio in quanto la società sta cercando di accontentare mister Bellazzini e il suo staff organizzando un altro match per metà della prossima settimana, contro un avversario da definire. Per una squadra così rinnovata (alla fine sono rimasti solo Cavallari e Giannetti) è infatti molto importante, oltre che allenarsi, giocare partite vere contro avversari dello stesso livello. I segnali in questo senso sono però oggettivamente positivi, pur negli errori e nella normale mancanza di intesa visto il mese scarso di preparazione sulle gambe.

L’applicazione con cui Somma, neocapitano, e compagni cercano di giocare secondo le richieste dell’allenatore pisano è un buon segnale da cui partire anche se serve tempo (e il primo tempo contro il Ghiviborgo l’ha dimostrato) per calarsi perfettamente in quella che è una identità tattica molto forte. "Vogliamo comandare sempre la partita. Identità forte? È la cosa più importante. E’ quello che ci porterà i punti, non esiste bel gioco a mio avviso e non è mai separato dai risultati. L’identità è ciò che ci deve guidare nei momenti difficili, noi dello staff passiamo le giornate a cercare soluzioni ai problemi ma sempre all’interno del ‘mondo’ in cui ci dobbiamo riconoscere".

Così ama ripetere il nuovo allenatore della Robur e i suoi stanno cercando di assecondarlo con risultati per adesso discreti, nonostante l’età media decisamente bassa del gruppo a cui manca logicamente un po’ di esperienza. Lo stesso Bellazzini che adesso si aspetta, magari entro la prima di campionato (7 settembre in casa contro il Tau Altopascio) i due rinforzi che mancano per completare definitivamente il gruppo. Un centrale under (tendenzialmente destro) e una seconda punta con caratteristiche simili a quelle di Noccioli sono le due pedine che mancano. Poi il gruppo sarà al completo e pronto a dare battaglia.

Guido De Leo