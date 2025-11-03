Union Brescia, basta un gol. Vittoria di cuore a Trieste

L’Union Brescia soffre, ma conquista una vittoria molto preziosa in casa di una Triestina decisa a compiere il miracolo di risalire dal baratro della penalizzazione che la imprigiona a fondo classifica. L’1-0 firmato da Cazzadori nella ripresa acquista ancora più significato se solo si considera che la squadra di Diana è scesa al “Rocco“ con una sola punta di ruolo a disposizione (proprio l’autore del gol-partita). Un’emergenza che i biancazzurri hanno saputo superare grazie ad una prova tutto cuore ed orgoglio.

La sfida, iniziata con 10’ di ritardo per problemi tecnici alla FVS (Football video support), parte subito su ritmi elevati. Gli ospiti cercano di far valere le loro qualità con De Francesco, Cisco e Cazzadori. Sul fronte opposto i giuliani rispondono con D’Urso e Faggioli. Al 40’ Faggioli si libera davanti a Gori e lo supera, ma le successive verifiche evidenziano un tocco di mano dell’attaccante locale: rete annullata. Nella ripresa i bresciani cercano di concretizzare e al 16’ Cazzadori, ben servito da Cisco, conclude in gol una veloce ripartenza. Mister Tesser cerca di spingere immediatamente in avanti la sua squadra e Kljajic e Moretti sfiorano il pari. L’Union Brescia soffre, ma fa sua una vittoria di grande valore nella lotta per il primato.