Union Sammartinese Futuro sempre più rosa

Una realtà ormai ben consolidata. L'Union Sammartinese dal 2019 è partita con un progetto che riguarda il calcio femminile presso l’impianto campo sportivo ‘Giorgio Casadei’ di San Martino in Strada. Una strategia che offre la possibilità alle ragazze che hanno intenzione di cimentarsi con lo sport più popolare, troppo spesso declinato solo al maschile. Sono una settantina le tesserate che partecipano settimanalmente a cinque campionati delle varie categorie con la casacca della società forlivese guidata dalla presidente Samuela Navetta.

La prima squadra dell'Union Sammartinese, allenata da Patrizia Pascucci e Federica Nardini, col dirigente Cesare Salti, partecipa al campionato di Eccellenza nel quale ha chiuso il girone d’andata col successo (0-2) in casa del Fraore Parma, che ha rilanciato le possibilità della squadra di centrare il mantenimento della categoria. Andrea Biserna e Matteo Portici, invece, sono gli allenatori della formazione Under 17 che prende parte al campionato di Forlì-Cesena. A Lucrezia Severi è affidato il gruppo della squadra Under 14 mentre la squadra Under 12 vede in panchina Martina Agatensi assieme a Stefania Ghinassi. Infine la squadra delle Pulcine è gestita da Paola Tassi e Rebecca Selmani.

Dal prossimo febbraio torneranno in campo tutte le categorie che, a parte la prima squadra, saranno impegnate assieme alle formazioni maschili. Dal mese di maggio, poi, sono in programma i vari tornei riservati solo alle ragazze. Per continuare a divertirsi, insieme, inseguendo un pallone.

Franco Pardolesi