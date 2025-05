Unione Poliziana supera Olimpic Sarteano 2-1 e avanza nei play-off di Seconda categoria

Unione Poliziana 2Olimpic Sarteano 1

CHIANCIANO TERME – All’Olimpic Sarteano non basta il vantaggio di 1-0 nella finale play-off della Seconda categoria girone L. L’Unione Poliziana ottiene il pareggio in pieno recupero nei tempi regolamentari e poi si impone nell’ allungo decisivo col punteggio di 2-1 ai supplementari conquistando così l’accesso alla gara contro la vincitrice dei playoff del girone M sul versante grossetano, ovvero la compagine del Cinigiano che ha estromesso dalla corsa il Sorano, sodalizio superato nella circostanza col risultato di 2-0. Incontro davvero combattuto come da previsioni tra Olimpic Sarteano e Unione Poliziana, squadre decise a conquistare l’affermazione nel quadro della prosecuzione del percorso in ottica promozione per il salto in Prima categoria. Rossi, dagli sviluppi di un angolo, regala l’1-0 all’Olimpic Sarteano. Sembra un ottimo viatico per la qualificazione da parte dell’Olimpic, ma non demorde l’Unione Poliziana che insiste nella ricerca del pari e proprio all’ultimo tuffo costringe gli avversari all’extra time. Alla distanza, sul parziale di 1-1, è proprio il collettivo unionista ad avere la meglio e a emergere nel ruolo di prima della classe nella post season: è dunque di 2-1 il verdetto in favore dell’ Unione Poliziana. Pizzinelli e Marzocchi i realizzatori. Ora la preparazione da parte dell’Unione Poliziana per il confronto in sede neutra, come da regolamento, di domenica prossima. L’Unione Poliziana va avanti nel cammino e cerca di sistemare una ulteriore tessera nel mosaico in chiave promozione in Prima categoria. Ambiente motivato a cercare ancora lo slancio per continuare il percorso in questa avvincente post season.