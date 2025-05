Unione Poliziana trionfa ai rigori contro Cinigiano: 3-0 nella finale play-off

POLIZIANA

3

CINIGIANO

0

PONTE D’ARBIA – Festeggia l’Unione Poliziana con il suo pubblico appassionato al termine della finale play-off intergirone della Seconda categoria. La lotteria dal dischetto - dopo 120 minuti senza alcun esito, da un lato e dall’altro - permette alla squadra di mister Piccirillo di esultare per l’ingresso nel novero delle formazioni candidate al salto in Prima. Il rettangolo di Ponte d’Arbia, sede neutra della contesa decisiva di ieri pomeriggio, ha dato dunque l’atteso verdetto per la compagine cara al presidente Massimiliano Bianconi, contro un Cinigiano arrivato con ottime credenziali all’atto decisivo della stagione. Forse la "paura di prevalere" ha finito per frenare un po’ le due rivali nella ricerca del vantaggio. In pratica i tempi regolamentari e i supplementari hanno regalato emozioni davvero con il contagocce. Stando alle dinamiche della sfida, probabilmente soltanto il classico episodio - un tiro da lontano, un calcio piazzato, una deviazione - avrebbe potuto sbloccare un confronto dalle opportunità per segnare davvero limitate su ambedue i versanti. Così non è stato e allora ai protagonisti non è rimasto che affidarsi, come da regolamento, ai calci di rigore. Più precisi e freddi i calciatori dell’Unione Poliziana - tre realizzazioni e una traversa nel bilancio della sequenza- mentre il Cinigiano è stato tradito dall’emozione degli undici metri: nessuna trasformazione. Da qui è scaturito il definitivo 3-0 che consente all’Unione Poliziana di presentare la propria nomination per la Prima categoria edizione 2025-2026. Una menzione per il portiere Grazi dell’Unione Poliziana, abile a neutralizzare due penalty del Cinigiano risultando così lui stesso decisivo per l’affermazione del collettivo di mister Piccirillo.