United Carpi e Fiorano: 0-0 dopo i supplementari, United Carpi salvo

United Carpi 0Fiorano 0(Dopo i supplementari)

UNITED CARPI: Mora, Kundome, Gianasi (51’ Vezzani), Garlappi, Cinelli, Gualdi, Coscelli (65’ Crispino), Mebelli (94’ Amedei), Malagoli, Nadiri, Posponi (108’ Baraldi). A disposizione: Guadalupi, Pellacani, De Marino, Mariconda, Owusu. All. Gilioli.

FIORANO: Bacciocchi, Bach, Balestri (64’ Vacondio), Torlai, Wusu (105’ Mastroleo), Hardy, Hoxha, Canalini, Neri (94’ Amartey), Guidetti (65’ Ienna), Bianchini (113’ Opoku). A disposizione: D’Arca, Rrushi, Malivojevic, Bruno. All. Farolfi.

Arbitro: D’Ovidio di Bologna. Note: ammoniti: Neri, Balestri, Gualdi, Ienna, Posponi, Wusu, Hoxha, Nadiri.

Dopo 120’ di passione lo United Carpi (foto) si salva con lo 0-0, mentre il Fiorano (peggio piazzato in campionato) dopo oltre 25 anni torna in Prima categoria. Al 9’ primo tiro della partita ad opera di Canalini, conclusione smorzata in angolo. Lo United ci prova con alcuni piazzati, la difesa fioranese però fa buona guardia. Al 22’ punizione insidiosa di Balestri, la palla si spegne di poco alta sulla traversa. Poi Guidetti prova la soluzione personale da lontanissimo senza trovare la porta. La squadra di Gilioli si fa quindi vedere con Malagoli, contrastato due volte al momento del tiro da posizione favorevole. Al 38’ torre dello stesso Malagoli per l’accorrente Posponi, tentativo fermato da un difensore. Al 49’ è ancora Canalini a provarci dalla distanza, la sfera manca di poco il palo alla destra di Mora. Tre minuti più tardi gran filtrante di Mebelli per Garlappi, Bacciocchi è provvidenziale in uscita. Passa qualche istante e lo United è nuovamente pericoloso con Nadiri, che raccoglie l’invito di Posponi senza trovare la porta. Attorno all’ora di gioco la difesa del Fiorano rischia il pasticcio: Bacciocchi non si intende con la sua difesa e lascia il pallone sulla trequarti a disposizione di Nadiri, che però non ne approfitta. Al minuto 69 percussione di Posponi, mancino largo. L’esterno bluceleste tenta poi di sorprendere Bacciocchi da lontano, la sfera esce non di molto. Il peso del match influenza lo spettacolo in campo, le occasioni sono poche. Per decretare chi conquisterà la salvezza occorrono quindi i supplementari. Al 93’ Bianchini approfitta di un errore di Kundome e calcia con l’esterno, tiro vicinissimo al palo lontano. Gli ospiti ci provano ancora al 104’ con Ienna, che entra in area venendo fermato dal classe ‘07 Gualdi. In apertura del secondo tempo supplementare Crispino ha la palla dell’1-0 ma conclude alto. L’ultima occasione dei fioranesi arriva al 113’ con Hoxha che da fuori calcia alto. Ma fa festa lo United.