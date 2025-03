United, oggi c’è il Prato. Bolzan nuovo allenatore

Niente domenica in campo per il San Marino con il match contro il Tuttocuoio rinviato a mercoledì per gli impegni di alcuni giocatori biancazzurri con la Nazionale del Titano. In campo oggi al ’Nicoletti’ contro il Prato e con un nuovo allenatore ci sarà lo United Riccione. Senza annunciare l’esonero di mister Borioni, il club comunica l’arrivo di Ruben Dario Bolzan. Classe ’75, il mister argentino, ex Sondrio e Fermana, sembrerebbe arrivato a Riccione per rilanciare le ambizioni del club. "Il cambio di guida tecnica – dicono dalla società di Tranquilli – è un inequivocabile segnale di prospettiva pensando agli obiettivi di crescita stabiliti per le prossime stagioni". "Quando ho accettato di allenare lo United – dice Bolzan – sapevo che questa situazione mi avrebbe motivato. Voglio provare a fare tutto il possibile per raggiungere la salvezza".

Serie D. Girone D (28ª giornata, ore 14.30): Cittadella Vis Modena-Sammaurese, Corticella-Fiorenzuola, Forlì-Ravenna, Imolese-Sasso Marconi, Piacenza-Pistoiese, Tau-Progresso, United Riccione-Prato, Zenith Prato-Lentigione. Mercoledì: San Marino-Tuttocuoio.

Classifica: Forlì 66; Ravenna 64; Tau 53; Pistoiese 52; Lentigione 48; Cittadella Vis, Imolese 38; Tuttocuoio 37; Prato 35; Piacenza, Progresso 33; Sasso Marconi 31; Zenith, Corticella 29; San Marino 26; United Riccione 22; Sammaurese 21; Fiorenzuola 16.