United, prima gioia del 2025. Smile battuto e scavalcato

United Carpi 2Pgs Smile 0

UNITED CARPI: Mora, Gianasi, Vezzani, Garlappi, Cinelli, Kundome, Posponi (76’ Amedei), Malagoli (61’ De Marino), Addae (90’ Baraldi), Mebelli, Crispino. A disp.: Malagutti, Paramatti, Nadiri, Owusu, Malvezzi, Goldoni. All. Bonissone.

PGS SMILE: Migliori, Giovani, Gi. Ruini (22’ Cantacesso, 78’ Bylyshi), Cavani, Allegra, Pattuzzi, Zarcone (75’ Maietta), Riva, Montorsi, Lotti, Gibertini. A disp.: Avino, Piacentini, Ga. Ruini, Ascari, Pederzoli. All. Battaglioli.

Arbitro: Ballardini di Faenza.

Reti: 65’ De Marino, 74’ Posponi

Note: ammoniti Pattuzzi, Zarcone, Cinelli, Allegra

Lo scontro salvezza di Fossoli rilancia lo United Carpi, che torna al successo dopo 7 giornate (prima vittoria della gestione Bonissine) e battendo la Pgs Smile mete la freccia in classifica sui formiginesi, ora terz’ultimi. Al 15’ cross di Posponi, Addae mette giù per l’accorrente Mebelli, conclusione potente e imprecisa. Risponde la Smile con Montorsi, che imbucato in area fa partire una rasoiata che termina larga. Al 26’ pennellata di Vezzani su punizione, Kundome incorna ma Migliori salva in tuffo. Poi nel giro di due minuti è nuovamente Kundome a sfiorare la rete in acrobazia, quindi Garlappi prova la conclusione al volo calciando alle stelle.

Un altro timido segnale da parte degli ospiti arriva al 44’, con la botta dalla distanza di Lotti che non causa problemi a Mora. Nella ripresa al 61’ fuori Malagoli e dentro De Marino, esterno 2006. Mossa che neanche 5’ più tardi si rivela azzeccata. Mebelli raccoglie la respinta di una mischia e appoggia proprio per De Marino, che dal limite dell’area fa partire un sinistro chirurgico che diventa imprendibile per Migliori.

La Pgs risponde al vantaggio col tiro di Riva, che da lontano non trova la porta. E così al 74’ i blucelesti ne approfittano per raddoppiare. Durante una transizione Addae serve Posponi, che con una serpentina supera un paio di avversari, entra in area e batte per la seconda volta Migliori. Dopo la rete l’arbitro allontana mister Battaglioli per le proteste.