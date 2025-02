United, serve un’impresa. Titani in casa del Prato

Due punti nelle ultime quattro gare e la voglia di tornare a galla. Ci proverà oggi il San Marino sul campo del Prato. Impegno non semplice per la squadra di Biagioni che non se la sta passando bene nell’ultimo periodo, naviga in zona playout e ora pure a ridosso delle ultimissime. E quella di oggi contro il Prato è già una di quelle gare da non sbagliare per nessun motivo al mondo. Ma lo stesso vale per il Prato che in classifica se la passa decisamente meglio, ma proprio domenica scorsa è tornato a lasciare tutto agli avversari nel derby con la Pistoiese. Una sconfitta dolorosa arrivata dopo un buon momento, fatto di tre vittoria in quattro partite. Insomma, i titani non avranno vita semplice e questo mister Biagioni lo sa benissimo. Lo stesso, anzi di più, si può dire per lo United Riccione che oggi andrà a bussare alla porta del Ravenna secondo della classe. Oltre trenta i punti che dividono le due squadre in classifica per una gara sulla carta proibitiva per la squadra di mister Borioni. Che proprio lo scorso turno è tornata alla vittoria, dopo ben nove turni di semi digiuno, battendo il Fiorenzuola ultimo della classe. Di ben altro spessore, però, l’avversario di oggi e questo i biancazzurri lo sanno alla perfezione. Tanto più che il Ravenna al ’Benelli’, nella corsa al vertice della classifica, ha anche l’obiettivo di non perdere terreno dal Forlì, capolista del girone D e oggi impegnato sul campo del Lentigione. Anzi, almeno sulla carta, l’occasione può essere buona per avvicinare, e magari anche superare i vicini di csa in classifica. Tutto questo senza dimenticare che anche il Tau Altopascio, oggi impegnato proprio sul campo del Fiorenzuola, è tutt’altro che fuori dalla lotta. Insomma, non mancano gli incroci pericolosi nella 25esima giornata di campionato. San Marino e United Riccione guardano verso il basso, tenendo d’occhio anche la Sammaurese che oggi se la vedrà proprio con la Pistoiese.

Serie D. Girone D (25ª giornata, ore 14.30): Cittadella Vis Modena-Corticella, Fiorenzuola-Tau Altopascio, Lentigione-Forlì, Prato-San Marino, Progresso-Zenith Prato, Ravenna-United Riccione, Sammaurese-Pistoiese, Sasso Marconi-Piacenza, Tuttocuoio-Imolese.

Classifica: Forlì 57; Ravenna 55; Tau 49; Pistoiese 45; Lentigione 42; Imolese 35; Tuttocuoio 34; Prato 32; Progresso 30; Cittadella Vis Modena, Sasso Marconi 28; Zenith Prato, Corticella, Piacenza 26; San Marino 23; United Riccione 22; Sammaurese 19; Fiorenzuola 16.