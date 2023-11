United, via Kyeremateng . In arrivo Sylla e Diambo

Continuano le mosse di mercato in casa United Riccione. In programma, a poche ore dalla gara che domani i biancazzurri giocheranno al centro sportivo di via Arezzo contro il Campobasso, ci sono una cessione, ma anche due acquisti. Ha messo la firma sulla rescissione del contratto, a pochi mesi dal suo arrivo nella Perla Verde, l’attaccante Nigel Brian Kyeremateng. Un addio che era nell’aria considerando che sin qui l’attaccante non sembrava aver rispettato le attese del club del presidente Pasquale Cassese. Nove presenze sin qui per lui con lo United e un solo gol realizzato. Da qui, la decisione di prendere strade diverse. Un addio con il quale dovrebbe subito incastrarsi un arrivo. Infatti, da più di qualche giorno i biancazzurri sono sulle tracce dell’attaccante Fodè Sylla. Senegalese, 23 anni, la passata stagione ha messo insieme 30 presenze, e realizzato 5 gol, con la maglia del Città di Castello in serie D. Serie D che Sylla conosce decisamente bene avendo vestito in carriera anche le maglie di Bastia, Trestina, Ravenna e Follonica Gavorrano. La trattativa tra il giocatore e il club del presidente Cassese è decisamente ben avviata, tanto che nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio dell’ingaggio. Vicina anche la firma del centrocampista Amadou Diambo. Classe 2001, ghanese, tesserato in questa stagione con il Chieti e con gli abruzzesi, proprio nel girone dello United, ha messo insieme sin qui 7 presenze. Anche quattro presenze in B per Diambo, qualche stagione fa, con addosso la maglia del Pescara. Poi le esperienze di Benevento (Primavera), prima del ritorno a Pescara. E, in serie C, nella stagione 2021-2022, il centrocampista ha collezionato 20 presenze andando a bersaglio una volta.

Proprio come nella stagione successiva, in D, con la maglia del Grosseto. Ora Diambo sembra destinato a una nuova avventura in Romagna. Come nel caso di Sylla, infatti, anche con il centrocampista la trattativa con lo United pare procedere a passo spedito. Si apre, così, di fatto, negli ultimi giorni di questo mese di novembre, il mercato invernale dei biancazzurri. Un mercato che, in realtà, non sembra mai essersi chiuso definitivamente considerando che il presidente Cassese e i suoi in corsa hanno già fatto diversi aggiustamenti. Almeno per quello che riguarda i giocatori in partenza.