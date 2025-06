Universal Solaro: Calcio sostenibile con Luca Volpi e Simone Broccanello

Le persone non cambiano, il progetto è sempre lo stesso. "Continueremo a fare il nostro calcio sostenibile". Calcio sostenibile, il copyright, almeno a queste latitudini, è di Luca Volpi che per la nona stagione consecutiva si assume in toto la responsabilità a livello tecnico all’Universal Solaro. Sarà ancora lui l’uomo di riferimento sia per quanto riguarda la prima squadra e la juniores che per il floridissimo settore giovanile giallorosso. Ricoprirà il ruolo di direttore sportivo per entrambe le sezioni.

Calcio sostenibile è anche questo: costruire un buon organico (magari infarcito di prodotti locali) a prezzi contenuti ma che lotti al vertice della categoria e continuare a investire sul vivaio che è la mission anche del nuovo presidente Mauro Lattuada dopo la lunga gestione di Maurizio Cattafi. Assieme a Luca Volpi resta alla guida del team di Promozione Simone Broccanello che, a sua volta, si accinge al quarto campionato sulla panchina solarese dopo il doppio playoff conquistato nel 2024 e 2025. Quest’anno a fermare la corsa dell’Universal si è messa una fortissima Besnatese che poi nel triangolare del terzo turno ha sconfitto anche il Seregno guadagnandosi la quasi certezza dell’Eccellenza.

"C’è sempre piena sintonia con la società e anche con il presidente Lattuada al termine del suo primo anno di mandato. Sintonia, fiducia e reciproca stima. Giusto continuare. Come è stato giusto confermare la fiducia nei confronti del mister. In questi anni siamo cresciuti assieme, è un uomo-società, il profilo giusto per Solaro oltre a godere della credibilità assoluta dello spogliatoio" dice Volpi a cui chiediamo quali sono le ambizioni per l’Universal Solaro nel girone A di Promozione. "Con le nostre due conferme, la volontà è quella di proseguire sulla falsariga delle ultime annate. Chi mi conosce sa che non sono uno da proclami, anche perché vincere non è affatto semplice.

Lo fa solo una squadra. Ci piacerebbe intanto ripetere le ultime due stagioni culminate con la partecipazione ai playoff. Ecco, magari sarebbe bello fare più strada agli spareggi. Tutto questo ovviamente senza snaturarci e proseguire lungo la nostra strada che in questi anni ci ha regalato tante soddisfazioni".