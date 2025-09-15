Uno-due Proietti-Giordani. Il Follonica Gavorrano va

Altri tre punti a Poggibonsi e sono sei per il Follonica Gavorrano. Succede tutto nella ripresa tra Poggibonsi ed i biancorossoblù che portano a casa i tre punti nella gara degli ex giallorossi. Sulla panchina dei minerari mister Francesco Baiano, in campo Fremura, Mignani e Pacini, in tribuna il direttore sportivo Jacopo Galbiati, che al termine della scorsa stagione hanno salutato i giallorossi per vestire la casacca del Follonica Gavorrano. Ed è la squadra allenata da Baiano che al 7’ crea la prima occasione da gol con Remedi, che con il piattone spedisce alto sopra la traversa. Al 41’ è invece Giordani ad andare vicino al gol, ribattendo verso la porta una respinta del portiere. Nella ripresa il Poggibonsi trova il vantaggio dopo appena 7’ di gioco: dopo un tiro rimpallato El Dib approfitta di una palla sporca che termina dalle sue parti e deposita in rete, portando il parziale sull’1-0 per i giallorossi. Al 22’ il Follonica Gavorrano sfiora il gol del pari, dopo un tiro di Giordani deviato in angolo. Il Follonica Gavorrano insiste e al 32’ trova il pareggio con Proietti, che al volo raccoglie un cross di Giordani e deposita in rete con il piattone. La spinta dei biancorossoblù prosegue e, dopo appena due minuti, arriva anche il gol del sorpasso: Bianchi serve Giordani che, in spaccata, anticipa l’uscita del portiere e trova il vantaggio per il Follonica Gavorrano, segnando un gran gol di rapina. Il direttore di gara concede poi 6’ di recupero, durante i quali il Follonica Gavorrano sfiora anche il tris con Marino.

POGGIBONSI: Bertini, El Dib (25’ st Pruszko), Ponticelli, Borghi, Gonzi, Corzani (41’ st Resuttana), Boriosi, Pippi (21’ st Corcione), Biagiotti (29’ st Ciacci), Borri, Nobile (37’ st Kean). All. Barontini.

FOLGAV: Pacini, Rovere, Matteucci (14’ st Maltoni), Mutton (18’ st Maurizi), Bianchi, Remedi (28’ st Marino), Fremura, Proietti, Mignani (7’ st Bellini), Crasta, Giordani (48’ st Pimpinelli). All. Baiano.

Reti: 7’ st El Dib, 32’ st Proietti, 34’ st Giordani.