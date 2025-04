Urbania Calcio: Simone Lilli lascia, Antonio Ceccarini nuovo allenatore

L’altra provinciale impegnata nel campionato di Eccellenza (l’Urbania) ha salutato la stagione pareggiando di fronte al proprio pubblico con la Portuali Ancona. La società Urbania Calcio in una nota, "comunica che le strade con mister Simone Lilli si dividono. Il rapporto iniziato un anno fa è stato intenso di emozioni e soddisfazioni, tra tutte la storica vittoria in Coppa Italia Marche che lo legherà per sempre al calcio durantino. Un sentito ringraziamento al mister, al preparatore atletico Giacomo Serafini al vice allenatore Filippo Masini per la professionalità, l’impegno e i risultati conseguiti". "Domenica è stata la mia ultima partita da allenatore dell’Urbania calcio – ha scritto in un post sui social mister Lilli – una stagione molto intensa, difficile, emozionante. Portiamo a casa 41 punti (considerando i 6 conquistati sul campo con il Fano) e soprattutto la vittoria della Coppa Italia regionale (vittoria sportiva storica per la società). Ringrazio la società Urbania e tutti i tifosi per questi 9 mesi trascorsi insieme. Ringrazio tutti i giocatori che ho allenato e tutto lo staff che dal 26 di luglio hanno dato l’anima per questa stagione sportiva". Il futuro dell’Urbania si chiamerà Antonio Ceccarini. Infatti molto probabilmente (manca solo l’ufficialità che potrebbe già arrivare la settimana) sarà lui l’allenatore designato. L’ultima storica promozione dell’Urbania dall’Eccellenza a serie D fu proprio sotto la guida di mister Ceccarini, urbaniese e con un passato (ottimo) da trainer alla guida di diversi club, tra cui Vis Pesaro e Urbino.

am.pi.