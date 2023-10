Urbania e Colli. Succede tutto nel secondo tempo

urbania

CALCIO: Ducci 6, Sema 6, Aluigi 6, Dal Compare 7, Marengo 7, Giovanelli 6, Paszynski 6 (24’ s.t. Rasponi 6), Catani 6,5 (30’ s.t. Nouri 6), Nunez 6, Mangiarotti 6,5, Carnesecchi 6,5. All. Omiccioli 6

A.A. COLLI: Scartozzi 6, Petrini 6, Vallorani 6, Aliffi 5,5, Filipponi 6,5, Gabrielli 6 (34’ s.t. Acciarri s.v.), Albanesi 6 (32’ s.t. Gesuè 6,5), Rossi 6, Filiaggi 7, Russo 6,5, Fazzini 6,5. All. Amadio 6

ARBITRO: Mancini di Macerata 6

RETI: Dal Compare 3’ s.t., Russo 4’ s.t., Marengo 16’ s.t., Filiaggi 25’ s.t. NOTE: ammoniti Dal Compare, Petrini, Aliffi, Vallorani, Rossi.

Pareggio spettacolare tra Urbania e Atletico Azzurra Colli, con i gol che arrivano tutti nella ripresa. Il primo tempo vede i biancorossi partire subito forte. Passano pochi minuti e Catani ha l’occasione di segnare dopo una bella finta di tiro, ma la conclusione viene impattata dalla difesa ospite. Per gli ospiti nessuna grossa sortita nell’area di Ducci. La ripresa comincia sulle stesse note della prima frazione, dopo tre minuti Dal Compare è bravo a sfruttare il corner di Mangiarotti, sul rasoterra teso il difensore veneto stoppa, si gira e di destro insacca in rete. Passano appena trenta secondi e l’Urbania scoperta da calcio d’inizio si fa recuperare: lancio lungo sull’out di destra, Russo viene servito e con un gran tiro ad incrociare fulmina l’estremo difensore durantino. Da lì in poi si susseguono un paio di punizioni dal limite per l’Urbania, con il Colli che spende diverse ammonizioni. Sugli sviluppi di una di queste, il centrocampista piemontese Marengo trova il gol sul palo del portiere con un bel mancino teso. Gli uomini di Amadio non ci stanno e su un traversone dentro l’area trovano il pareggio con il tocco di Filiaggi che non lascia scampo.

Andrea Alessandroni