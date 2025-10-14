Urbania, ma che impresa

Passo falso della K Sport in casa contro il Trodica che però rimane saldamente in vetta alla classifica e della Fermignanese, vittoria importante invece quella ottenuta dall’Urbania (in casa) e dall’Urbino (in trasferta). La sesta giornata ha partorito sei vittorie (4 casalinghe) e 20 reti. La sconfitta del Chiesanuova a Urbania potrebbe costare la panchina a mister Roberto Mobili, ieri si ‘vociferava’ un interessamento per Gastone Mariotti.

La prima sconfitta della stagione è commentata dal diesse della K Sport Ettore Mariotti: "Partita non una delle migliori, abbiamo affrontato una squadra tosta che sicuramente sarà una delle protagoniste fino alla fine di questo campionato. Noi forse non siamo stati brillanti come altre volte, abbiamo commesso degli errori e siamo stati puniti. È vero che avevamo delle defezioni ma questo non giustifica la sconfitta. Adesso accettiamo questa battuta d’arresto che ci sta e subito testa a mercoledì nella gara di Coppa con l’Urbino e al prossimo derby sul campo della Fermignanese".

La sconfitta della Fermignanese sul terreno della Sangiustese è analizzata dal mister die lanieri Simone Pazzaglia: "Partita difficile da digerire non tanto per la sconfitta ma per come è avvenuta. Non siamo stati fortunati con una direzione arbitrale assolutamente non all’altezza della situazione, molto ci ha messo del suo con un doppio rigore nella stessa azione che non ci ha concesso dopo 3’, poi all’inizio del secondo tempo è stato espulso Bozzi per proteste dopo che aveva preso una gomitata in pieno viso, il loro goal è venuto con un nostro giocatore a terra e in quel momento eravamo in 9. Giocare un tempo con un uomo in meno non è facile. Detto questo anche noi ci abbiamo messo del nostro, potevamo fare una prestazione migliore cosa che non abbiamo fatto, siamo poco cattivi e troppo ingenui. Adesso bisogna cercare di ripartire subito perché ci aspetta una partita difficile con la capolista K Sport Montecchio".

Vittoria casalinga dell’Urbania a discapito del quotato team del Chiesanuova. "Abbiamo disputato una gara completa – spiega il direttore sportivo durantino Stefano Maggi – sotto tutti i punti di vista, vittoria meritata contro una squadra che non merita assolutamente la posizione in classifica. Siamo soddisfatti del percorso fino ad oggi ma la testa è già proiettata alla gara di domenica a Osimo".

Del successo dell’Urbino a Matelica ci parla il dg Ivan Santi: "Risultato importante ottenuto su un campo difficile. Non una delle migliori prestazioni ma i tre punti erano fondamentali per rilanciarsi e per il morale. Stiamo recuperando la condizione fisica di diversi giocatori e speriamo che ci siamo sbloccati anche mentalmente perché gli ultimi risultati ci pesavano un po’ nonostante buone prestazioni. Ora testa alla Coppa mercoledì, oltre che un derby anche un reale obiettivo reale per noi".

La squadra della settimana: 1)Verdini (Osimana), 2)Uncini (Matelica), 3)Labate (Fermignanese), 4)Urbinati (Montegranaro), 5)Morelli (Fermana), 6) Tomassetti (Tolentino), 7)Frulla (Montefano), 8) Carta (K Sport Montecchio), 9)Fiorani (Urbino), 10) Sarli (Urbania), 11)Costa Ferreira (Trodica). All. A. Ceccarini (Urbania).

Amedeo Pisciolini