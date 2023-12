Urbino brillante, il Chiesanuova c’è: finisce 1-1

1

CHIESANUOVA

1

: Petrucci, Nisi, Tamagnini, Morani (10’ st Esposito), Giunchetti, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Montesi, Sartori, Boccioletti. All. Ceccarini.

CHIESANUOVA: Fatone, Corvaro (14’ st Molinari), Jommi, Badiali, Canavessio, Monteneri, Defendi (14’ st Pasqui), Crescenzi (38’ st Dutto), Sbarbati, Mongello (47’ st Carnevali), Morettini. All. Mobili.

Arbitro: Mozilla di Reggio Emilia.

Reti: 28’ pt Crescenzi, 27’ st Magnani.

Alla fine un pareggio che scontenta tutti ma in particolare l’Urbino che ha disputato una ripresa di altissimo livello. Parte forte l’Urbino al 2’: percussione sulla destra di Cusimano che al momento del cross viene rimpallato con palla fuori di pochissimo. Partita con grande agonismo da parte di entrambe le squadre e che Mozzillo fatica a tenere a bada i 22 in campo. Al 21’ Montesi si invola sulla sinistra e mette per Dalla Bona anticipato al momento del tiro. Al 23’ disimpegno errato della difesa ducale e Mongello va al tiro alto. Dopo tre minuti bella azione Boccioletti-Cusimano con quest’ultimo che va al tiro ma la palla è ribattuta in angolo. Al 28’ doccia gelata per i ducali. Al primo vero affondo del Chiesanuova arriva il vantaggio. Defendi riceve palla sulla destra e crossa per Crescenzi che con un tocco beffardo supera Petrucci. L’Urbino subisce il colpo e la reazione è assai sterile per impensierire Fatone. Nella ripresa l’Urbino cambia marcia e dopo 2’ si strozza l’urlo di gioia dei tifosi gialloblù perchè il mancino di Tamagnini si stampa sul palo a portiere battuto. Veemente il secondo tempo dell’Urbino che mette alle corde un Chiesanuova stranamente dimesso. Al 15’ Magnani fa le prove del gol: palla in area ma manca la stoccata vincente. Gol che arriva al 17’ con Magnani che svetta più in alto di tutti a insaccare una punizione calciata magistralmente da Boccioletti. A questo punto l’Urbino ci crede e si getta alla ricerca dei tre punti. Al 20’ occasionissima per Boccioletti che raccoglie un cross di Cusimano tirando tra le braccia del portiere. Poi ancora Tamagnini calcia a botta sicura ma un difensore devia il pallone a fil di palo. Dall’angolo mischia in area con Giunchetti che calcia ma Sbarbati ribatte sulla linea. Quindi altra occasione solare per Sartori che di testa manda la palla a fil di traversa. Pareggio che sa di beffa per l’Urbino che ha dominato la ripresa sfiorando più volte la vittoria. I migliori: nell’Urbino Montesi, Boccioletti e Magnani. Nel Chiesanuova note di merito per Crescenzi e Mongello.

Ivan Santi