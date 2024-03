"Urbino pronto al decollo"

L’undicesima giornata di ritorno ha partorito una nuova capolista: il Montefano. Il team di mister Mariani ha preso il posto della Civitanovese, terze e quarte il Chiesanuova e l’Urbino, con la differenza rispetto alla settimana precedente che la forbice tra le prime quattro passa da 6 a 4 punti. A questo punto con ancora 12 punti in palio l’Urbino può ambire a vincere il campionato o per lo meno agguantare il miglior posto disponibile nella griglia playoff. Distante di solo 3 punti dagli spareggi promozione anche la K Sport ha la possibilità di rientraci. L’Urbania va verso una salvezza tranquilla.

Urbino. Con il successo con la Jesina l’Urbino del presidente Lucarini si avvicina alla vetta e sogna. Il dg Ivan Santi commenta: "Vittoria fondamentale contro una squadra ostica che lotta per i play out. Partita non bellissima resa ancor più difficile da un campo in cattive condizioni che ci ha penalizzato. Vittoria cercata e voluta dai ragazzi con Sartori che nelle ultime due partite ha messo a segno due gol pesantissimi per sei punti altrettanto importanti. La vetta è a 4 punti. Ora la sosta e quattro finali".

Urbania. Dopo essere andata in svantaggio a fine primo tempo nell’unico (o quasi) tiro in porta del Tolentino, nella ripresa mister Omiccioli ridisegna la squadra e l’Urbania con cuore e gioco riagguanta più che meritatamente il pari, recriminando anche per un calcio di rigore. " Dopo un primo tempo – dice il diesse Maggi – in cui siamo andati sotto di una rete, nel secondo la squadra ha reagito, aggredendo il Tolentino. Siamo stati premiati con il gol del pari di Mistura, e abbiamo avuto occasioni importanti non sfruttate. Ci è stato negato un rigore solare, un tocco di mano in aerea". "Partita a scacchi nel primo tempo – sottolinea mister Mirco Omiccioli –. Li abbiamo aspettanti, sapevamo che loro, costruendo dal basso, volevano sorprenderci. Preso il gol su una nostra disattenzione nella ripresa abbiamo cambiato sia negli uomini che nel modo di interpretarla andando a prenderli alti, facendo molto bene e secondo me si meritava di vincere".

K Sport Montecchio Gallo. Sul pareggio a Montegiorgio, dice mister Simone Lilli: "Il risultato non ci soddisfa, soprattutto per la mole di gioco e le occasioni che abbiamo avuto nel secondo tempo. Il primo tempo non è stato all’altezza del secondo, soprattutto da un punto di vista dell’atteggiamento che la partita e il campo richiedevamo e su questo dobbiamo migliorare. Adesso abbiamo due settimane per lavorare e ricaricarci".

Amedeo Pisciolini