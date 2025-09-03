Urbino, sono brividi Vitali

L’Urbino calcio 1921 targato Lmv si è presentato alla città e ai suoi sostenitori. Nella Sala Incisori del Legato Albani il direttore generale Ivan Santi ha presentato squadra e staff tecnico ad una platea ricca di ospiti: dall’assessore allo Sport Frank Fedrigucci, a quello alle infrastrutture sportive Marianna Vetri, al sindaco Maurizio Gambini per finire con l’arcivescovo Monsignor Salvucci.

Nell’occasione l’allenatore Nico Mariani ha espresso tutta la sua carica ricordando l’importanza del gruppo e del lavoro che alla fine ripaga sempre. Il vescovo di Urbino Salvucci ha tenuto ad esprimere la sua gioia ad essere presente ricordando che in un "mondo divisivo la pratica di uno sport come il calcio unisce le persone e la forza sprigionata è qualcosa di unico e straordinario". Il presidente Marco Lucarini ha poi portato il suo messaggio augurale alla squadra e agli sportivi di Urbino sottolineando che "uno degli obiettivi del Club è quello di provare tutti insieme a generare entusiasmo e passione e portare tifosi allo Stadio". Nell’occasione la società ha voluto omaggiare il l’arcivescovo Sandro Salvucci e il sindaco Maurizio Gambini con la maglia ufficiale nominativa. Mentre l’omaggio per i due assessori è stato il pallone da gara autografato da tutti i giocatori e dallo staff tecnico. Commozione in tutti i presenti per il ricordo di Gino Vitali recentemente scomparso, grande tifoso e dirigente dell’Urbino Calcio. "Una persona speciale – così ricordata dal Club ducale – che ha dato tanto all’Urbino calcio e che non ha mai mancato di sostenere i ragazzi anche e soprattutto nei momenti difficili".

am.pi.