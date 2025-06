Us Grosseto: Paolo Indiani favorito come nuovo allenatore per la prossima stagione

Serata piacevole alla Terrazza Beach di Principina Mare nella riunione conviviale, all’insegna dell’amicizia e della goliardia, che ha visto la partecipazione di direttori sportivi, procuratori di calcio, allenatori, ex giocatori, sportivi, tifosi ed imprenditori. Nel corso della serata sono stati trattati argomenti di diverso genere: è stata fatta una rapida carrellata sui movimenti delle panchine relative alle società maremmane in vista della prossima stagione calcistica. Ovviamente il ’focus’ degli interventi è stato quello relativo al presente e al futuro che attende l’Us Grosseto nella prossima stagione agonistica. Del resto il Grifone, come è logico che sia, sollecita sempre il massimo interesse negli sportivi e nei tifosi maremmani. Dopo aver sottolineato la solidità economica della società del patron Gianni Lamioni, gli interventi hanno posto l’accento in modo specifico su chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Grifone: la scelta del tecnico, infatti, rappresenta il primo atto nell’allestimento della futura squadra. Durante la chiacchierata fatta intorno alla tavola sono state fatte alcune ipotesi anche se, al momento attuale e salvo imprevisti, il nome che ha raccolto il gran numero di adesioni è stato quello di Paolo Indiani, L’attuale allenatore del Livorno, però, è impegnato nella finale scudetto di Serie D che la squadra labronica disputerà domenica contro il Siracusa sul terreno dello stadio di Teramo.