"Vadese favorita, poi Casinina e Carpegna"

Nel girone A di Seconda categoria c’è l’allungo in vetta della Vadese. Tre i punti di vantaggio dei giallorossi sul Ca’ Gallo e quattro sulla sorprendente Pole. In fondo alla classifica è in sofferenza l’Isola di Fano che è stata in grado di conquistare solo 1 punto in 6 partite. Ancora imbattute due squadre: la Vadese e la Cagliese, 20 il gol della sesta giornata d’andata.

Il derby tra la Vigo San Sisto e il Piandimeleto ha portato sugli spalti almeno 300 spettatori. "E’ stata una bella partita – commenta l’ex arbitro Renzo Baldisserri, esperto opinionista di calcio – il Piandimeleto una volta trovato il vantaggio ha preso il pallino del gioco e lo ha controllato, avendo anche qualche occasione per raddoppia. Il San Sisto forse non era nella sua giornata migliore. La vittoria del Piandimeleto è giusta. Questo è uno dei campionati dei più belli degli ultimi anni, la Vadese la sta facendo da padrona e penso che alla fine sia la favorita assieme al Casinina e al Carpegna, ma ci sono anche il Valfoglia Tavoleto e la Cagliese. Sta deludendo fino a questo momento la Viridissima Apecchio. Nel raggruppamento ci sono compagini con un passato illustre come la Vadese, la Cagliese e il Cantiano. Vedo anche diversi i giocatori che hanno calpestato categorie superiori, tra questi segnalerei tra i più bravi: Gabellini del Piandimeleto, Alessio Brugnentini del San Sisto, Bruscia della Vadese e Smacchia dell’Apecchio, giocatori indubbiamente importanti per questa categoria".

Coppa Marche. Si sono giocate l’altra sera due gare. Vadese-Viridissima Apecchio è finita con il risultato di 1-4. Per l’Apecchio è andato in gol Smacchia, poi doppietta di Fall uno su calcio di rigore e gol nel finale di Diop. In grande spolvero il capitano (portiere Fabbri) autore di tre parate da manuale e il veterano Pierotti, partito di nuovo titolare a due anni di distanza dall’ultima volta. Unico neo della giornata l’infortunio di Federico Tombari, costretto a lasciare il campo già nel primo tempo. Isola di Fano-Arzilla è invece terminata 2-3. Le prossime partite a campi invertiti si giocheranno mercoledì 19 novembre.

Girone B. Anche in questo caso al primo posto c’è solo una compagine: il Trecastelli. Fanalino di coda lo Ies Santa Veneranda con un solo punto racimolato in sei partite. Sempre a punti (e quindi imbattute) la prima della classe (il Trecastelli) mentre sabato il Cuccurano contro l’Arzilla ha subìto la prima sconfitta stagionale. Ben venti i gol segnati nell’ultimo weekend. Tre le vittorie esterne. Tranne in un match si è andato a segno su tutti i campi.

Il commento del campionato. Antonio Scocchera, allenatore del Fortuna Fano, così commenta l’andamento della stagione alla luce degli ultimi risultati: "Dopo le prime giornate il nostro cammino sembra avere già delle certezze: la prima è il Trecastelli che ha una rosa di categoria superiore, poi ci sono Pozzo e Mombaroccio, oltre alla sorpresa Real Metauro che se la giocano. Ma ci siamo noi e tante altre squadre che ogni partita se la possono giocare, sicuramente sarà un campionato tosto con molte squadre attrezzate per la lotta play off. La nostra squadra è giovane, però può far sentire la propria voce".

Amedeo Pisciolini