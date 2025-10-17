Vagnoni contro la sua ex squadra: "A Macerata due anni splendidi"

"Per me sarà una partita emozionante perché a Macerata ho vissuto le mie due stagioni più belle da calciatore". Roberto Vagnoni, allenatore del Notaresco, si lascia andare ai ricordi nella settimana che porta la sua squadra a sfidare quella biancorossa. "Ci attende un avversario – dice – che ha sempre giocato bene con la differenza che adesso sta raccogliendo quanto semina, ci aspettiamo una formazione in forma ma anche noi siamo in palla". Si giocherà a casa del Notaresco. "Conosco Possanzini e le sue squadre sono portate a giocare come noi, ma adesso il fondo del nostro campo non è il massimo e bisogna adattarsi". Vagnoni conosce la Maceratese. "È una realtà che gioca da squadra, abile nel palleggio, ho visto in Osorio un attaccante che può creare problemi, è abile nell’attaccare la profondità. La Maceratese ha individualità importanti, come del resto ogni formazione". E quando si parla di individualità spunta il nome dell’esperto Saveriano Infantino del Notaresco che con 7 gol guida la classifica cannonieri. "Si tratta di un giocatore forte che tutti vorrebbero avere, adesso non è in condizioni di giocare e forse non ci sarà nemmeno domenica". Per Vagnoni rivedere quelle maglie avrà un effetto speciale. "Ricordo bene quegli anni, una piazza che merita molto di più e ogni volta ho avvertito quanto fossi benvoluto dai tifosi". Anche perché Vagnoni ha lasciato il segno con tanti gol e punizioni vincenti. "In effetti ho segnato tanto".

In casa biancorossa si vuole proseguire il buon cammino e la vittoria sulla quotata L’Aquila ha portato fiducia a tutto l’ambiente. La vittoria di domenica scorsa è arrivata al termine di una partita ben interpretata dai biancorossi come dimostrano i unmeri elaborati dal match analyst Nikolas Angeletti. I biancorossi hanno mantenuto il possesso della palla al 54%; ha vinto il 53% dei duelli e recuperato 14 palloni nella metà campo avversaria.

Sono numeri che confermano la crescita della squadra, capace di imporre la propria identità anche contro una delle formazioni più attrezzate del girone. Del resto i biancorossi hanno sempre mantenuto una precisa fisionomia e identità in ogni partita e contro qualsiasi avversario. Lo stesso accadrà domenica a Notaresco dove i biancorossi affronteranno gli avversari a viso aperto come finora hanno sempre fatto. Ci sono le premesse per assistere a un’altra bella gara in un mese che serve alla Maceratese una serie di esami contro formazioni che ambiscono a recitare un ruolo di primo piano.