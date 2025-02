Vai Robur! L’ostacolo è l’Orvietana. Magrini: "Mettiamoci maggiore qualità"

"La scintilla è lì, ma non è ancora scoccata": alla vigilia di Siena-Orvietana, il tecnico bianconero Lamberto Magrini (nella foto), chiede alla sua squadra di compiere quel passettino in più. "In trasferta alla fine abbiamo perso solo una partita – dice –, a Terranuova Bracciolini. In casa dell’Orvietana è stata la seconda peggior prestazione: loro sono una squadra di categoria, composta da giocatori discreti. Nel primo tempo gestimmo benino la palla, il campo. Ma senza creare azioni pericolose. Nella ripresa andammo a calare. Oggi però sarà tutta un’altra partita. Masini, Candido, Boccardi sono giocatori di qualità: se, in particolare al Franchi, abbiamo spesso sofferto l’intensità degli avversari, perché ne abbiamo meno, dobbiamo mettere maggiore qualità nelle giocate. In allenamento vedo tante belle cose che i ragazzi devono riproporre la domenica". Con il contemporaneo utilizzo di Achy, Biancon e Cavallari, non ci sono altri centrali a disposizione. "Sì, ma in settimana abbiamo provato diverse soluzioni – afferma Magrini –. Se ci fosse un contrattempo, a destra può agire Pescicani, l’ho provato lì per tutta la settimana. A piede invertito possono giocarci anche Di Paola o Ricchi. Dipende, nel caso, da come si mette la partita: Leonardo ha qualche difficoltà in più in fase difensiva, potrei metterlo se c’è da inseguire. Se c’è da mantenere meglio gli altri due". Mastalli partirà dalla panchina. "Dopo la febbre che aveva probabilmente già domenica, vista la sua prestazione, ha ripreso ad allenarsi giovedì, ma ho visto che fa fatica a respirare, a recuperare. Masini è comunque un’ottima alternativa, mi può dare qualcosa in più in fase propositiva. Farneti il ruolo di regista lo può fare: quando lo ha coperto non mi è piaciuto, ha avuto ragione lui; ma io sono testardo e sono convinto che possa fare bene: sa attaccare l’avversario e rubare palla, è tignoso nell’uno contro uno, è tatticamente intelligente, ha un buon calcio e può far ripartire gli attaccanti". Galligani si è preso due giornate. "Avrei preferito averlo perché giocatori con le sue caratteristiche ne abbiamo pochi. Può spaccare le partite, può mettere in difficoltà gli avversari. Poteva evitare la squalifica, ne è consapevole, ma quello dell’alzare le braccia è un gesto che compie per protezione. A volte le alza troppo e ci sono arbitri che fraintendono". "Le alternative comunque non mancano – chiude Magrini –: per me Giannetti e Boccardi sono dei titolari. Semprini, alle prese con un piccolo fastidio, può dare una mano a gara in corso. E vedo un Ruggiero voglioso: lo tengo presente. Ci sono anche Di Gianni e Carbè. E’ più dietro che siamo un po’ a corto di under".

Angela Gorellini