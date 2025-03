Vai Robur! Secondo posto più vicino. Sabato serve l’acuto con il Terranuova

Che grande opportunità per la Robur! La 27ma giornata di campionato, andata in scena ieri pomeriggio (a parte lo scontro diretto di bassa classifica Fezzanese-Trestina che si giocherà mercoledì) ha regalato risultati inattesi e alla Robur la ghiotta chance di avvicinarsi ancora di più al secondo posto. Obiettivo dichiarato, fine solo a se stesso, comunque unico traguardo rimasto in un campionato, la Serie D, in cui ne vince una sola. E se il Livorno il campionato lo ha già vinto, ieri pomeriggio gli amaranto hanno comunque dovuto fare i conti con la dura realtà. Nel calcio si può perdere, e anche male. Se la capolista si è sbriciolata a Ghivizzano, e questo è il vero esito scioccante del turno, non è andata meglio al Seravezza Pozzi che ha perso in casa 2-4 con la Flaminia Civita Castellana, mentre la Fulgens Foligno, già pronta a festeggiare il secondo posto in solitaria si è vista raggiungere proprio all’ultimo dall’Ostiamare. Per la squadra di Magrini, quindi, la sfida di sabato con il Terranuova Traiana, avrà un peso specifico enorme: un successo permetterebbe ai bianconeri di portarsi a -3 dal secondo gradino del podio e a -2 dal terzo. E di staccare nuovamente il Grosseto che, pareggiando 2-2 il derby con il Follonica Gavorrano, è riuscito nell’aggancio (ed è momentaneamente avanti per la differenza reti). Un successo sul Terranuova Traiana permetterebbe alla Robur anche di tenere a debita distanza il Ghiviborgo che proprio grazie alla vittoria storica sul Livorno, si è portato a -2. Tutto questo con due scontri diretti ancora da giocare: quello con la Fulgens Foligno, in programma in terra umbra tra due domeniche, e quello con il Grosseto (allo stadio Zecchini), che chiuderà la stagione (regolare) di Bianchi e compagni. Bianchi e compagni che sabato (fischio di inizio alle 14,30 al Franchi) avranno anche un motivo in più per superare il Terranuova Traiana: all’andata, a Terranuova Bracciolini, la squadra ha collezionato una delle sue peggiori prestazioni stagionali, se non la peggiore, dopo quella, più attesa e pronosticabile, di Livorno. Una sconfitta senza appello, in cui la squadra di Becattini si impose 2-0, dando il la al periodo buio attraversato dal Siena nello scorcio finale dell’anno solare 2024.