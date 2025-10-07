Vai Robur! Un altro esame superato. Accertamenti per Nardi e Noccioli

Se quello del Malservisi-Matteini doveva essere un test, il Siena lo ha passato a pieni voti. I bianconeri sono tornati a casa con tre punti, valsi la vetta. Il primato, alla sesta giornata, vale quel che vale, ma è sicuramente un’iniezione di fiducia e di autostima per i ragazzi di Bellazzini, di entusiasmo per i suoi tifosi e un messaggio chiaro al campionato: la Robur c’è. Sarà pur giovane, questa squadra, ma c’è. Dei giovani mostra tutta la spavalderia, ma ha anche personalità, coraggio e serenità, a dispetto dell’anagrafe. E ha un’identità ben precisa, un gioco, particolare ed estraneo alla categoria, in cui ognuno sa quel che deve fare. Pecca ancora, questa squadra, là davanti, pur creando occasioni come chicchi di grandine, vuoi per sfortuna (tra rigori sbagliati e legni presi avrebbe potuto tranquillamente essere prima in solitaria), vuoi per mancanza di cinismo ("che prima o poi arriverà" dicono mister Bellazzini e i suoi giocatori). Ma dietro è di una solidità che i numeri traducono a meraviglia: due reti subite, una su palla inattiva e un’autorete. Sul campo del Follonica Gavorrano, al cospetto di un avversario più competitivo di quanto reciti la classifica, si è letto un copione già spoilerato.

La Robur, nel primo tempo, ha sfiancato gli avversari, nella ripresa li ha colpiti e il risultato avrebbe potuto essere più ampio se Pacini, che quando vede bianconero si infiamma, per sua stessa ammissione, non avesse fatto gli straordinari. E se la gara, con un solo gol di scarto, è stata aperta fino all’ultimo (che brividi in quei minuti finali), il Siena, la vittoria, se l’è meritata. E se l’è meritata dovendo rinunciare a pezzi pregiati del suo scacchiere: Nardi, Barbera, il 2006 Tosini e a gara in corso Noccioli, mentre Menghi, di rientro, dal lungo stop (a Bagno di Gavorrano l’esordio), non si è potuto concedere più che uno scampolo di partita. Domani, con la squadra impegnata a Orvieto per la Coppa Italia, staranno a guardare: l’infortunio di Barbera non è grave, ma è inverosimile che possa essere rischiato. Nardi e Noccioli, nelle prossime ore, saranno sottoposti ad accertamenti (dita incrociate). Per Tosini non è ancora il tempo del rientro. Fortuna che, come ha più volte sottolineato mister Bellazzini, nella sua Robur non esistono titolari o riserve: Ciofi ‘docet’.

