Valbisenzio Academy. Oltre 250 tesserati. Qualità e divertimento

"Siamo molto soddisfatti di come è iniziata la stagione, soprattutto per quel che riguarda il settore giovanile: sia i Giovanissimi regionali che i Giovanissimi B sono partiti bene. Idem dicasi per gli Allievi. Ma il nostro fiore all’occhiello resta la scuola calcio, su cui continuiamo a lavorare anche in prospettiva: abbiamo ragazzi della Vallata a completare tutte le annate e l’auspicio è che possano un giorno arrivare anche in prima squadra". Parola di Marco Pacini, vice-presidente della Valbisenzio Academy, a seguito della presentazione delle varie squadre della società presieduta da Ferdinando Buffini.

Un club che conta oltre 250 tesserati solo per quel che riguarda scuola calcio e settore giovanile, e che mira a consolidarsi fra i più competitivi della provincia nonostante sia nato "solo" nove anni fa. Alla presentazione delle varie formazioni avvenuta nei giorni scorsi, presso lo stadio comunale di Vaiano, era presente anche la sindaca Francesca Vivarelli.

Tutti i gruppi, dalla prima squadra di mister Sebastian Rondelli che milita in Seconda Categoria (ed è al secondo campionato di Seconda, dopo la salvezza rocambolesca conquistata nella scorsa annata, ndr) ai "piccoli amici", hanno sfilato tra gli applausi del pubblico. Ed una volta archiviata la serata, è tempo di guardare oltre, verso il presente ed il futuro. Con la consapevolezza che in questi anni sono stati fatti passi importanti. "Dal 2016 ad oggi, siamo indubbiamente cresciuti sotto ogni punto di vista – ha concluso Pacini – e l’obiettivo resta quello di proseguire su questa strada".

Giovanni Fiorentino