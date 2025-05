Valbisenzio annuncia Sebastian Rondelli come nuovo allenatore

Ci sono già i primi movimenti di mercato, che riguardano in particolare il "valzer delle panchine" e la Seconda Categoria: se il Tavola ufficializzerà a breve il nuovo tecnico della prima squadra (a seguito della separazione con Lorenzo Scilla, che aveva avuto un ruolo fondamentale per la conquista della salvezza) la Valbisenzio ha già presentato il nuovo mister: si tratta di Sebastian Rondelli. E il suo arrivo lascia al contempo vacante un’altra panchina: Rondelli, che ben conosce il calcio della Vallata, è infatti reduce dall’esperienza al Prato Nord, che ha condotto alla salvezza con relativa facilità. Anche il sodalizio presieduto da Roberto Degl’Innocenti dovrà quindi annunciare a breve la nuova guida tecnica. Con Rondelli, che in passato ha guidato anche il CSL Prato Social Club dalla Seconda alla Prima Categoria, il club valbisentino punta insomma ad effettuare un salto di qualità. Il nuovo arrivato raccoglie il testimone da Ettore Nanni, subentrato in corso d’opera e capace di condurre la Valbisenzio alla permanenza in categoria certificata dalla vittoria ai playout contro l’Olimpia Quarrata. "L’ufficialità dell’accordo con Rondelli è uno dei primi passi della Valbisenzio Calcio Academy in vista della prossima stagione – hanno commentato Alessio Giugni e Marco Pacini, rispettivamente direttore sportivo e vice-presidente del club - che segnerà anche il ritorno in Vallata di un campionato regionale con i giovanissimi".