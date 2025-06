Valentino Mazzola: sogno Serie D infranto, ma si riparte con Manganiello

Si è infranto nella semifinale dei play off nazionali il sogno Serie D, per il Valentino Mazzola. La squadra di Marco Ghizzani ha dovuto cedere il passo agli abruzzesi del Castelnuovo Vomano, con la promessa, per voce del patron Antonello Pianigiani, di riprovare il salto di categoria la prossima stagione. Una stagione già ripartita, per la verità. E nel segno della continuità: "Dopo il grande lavoro svolto nell’annata appena conclusa – si legge in una nota ufficiale del club –, siamo lieti di annunciare la conferma del direttore sportivo, Marco Manganiello (nella foto), protagonista dello splendido percorso che ha visto i biancocelesti raggiungere lo storico traguardo dei play off nazionali. Al direttore, già al lavoro per la costruzione del nuovo team, vanno i migliori auguri da parte di tutta la società".

Il primo passo di Manganiello sarà quello di scegliere a chi affidare la guida tecnica: da capire se il rapporto tra la società biancoceleste e Marco Ghizzani proseguirà o se sulla panchina del Mazzola, il prossimo anno, sarà seduto un altro allenatore. Proprio il Castelnuovo Vomano, ieri pomeriggio, ha battuto 0-1 il Montespaccato nella finale di andata, con rete di Ortiz. I laziali, in caso di vittoria, potrebbero finire nel girone toscano della Serie D, così come il Cannara (0-0 casalingo con il Pinerolo).