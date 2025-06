Valentino Mazzola, sogno Serie D infranto contro il Castelnuovo Vomano

Si è infranto al Massimo Bertoni dell’Acquacalda, contro gli abruzzesi del Castelnuovo Vomano, il sogno Serie D, per il Valentino Mazzola. Il patron biancoceleste, Antonello Pianigiani, pur con l’amaro in bocca per la sconfitta, guarda già avanti, alla prossima stagione.

"Nel primo tempo abbiamo giocato molto meglio noi – ha detto al triplice fischio analizzando la gara – poi abbiamo subìto l’ennesimo gol su calcio piazzato, con il loro raddoppio la partita è praticamente finita. Ci hanno anche annullato una rete, quella spizzicata di testa in cui la palla aveva superato la linea, ma il guardalinee non l’ha visto. Saremmo comunque andati sul 3-2 ed eravamo costretti a segnare due marcature più degli avversari per arrivare ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Nella ripresa il Castelnuovo Vomano è stato più bravo di noi, ci complimentiamo con gli avversari".

"Abbiamo sfiorato la Serie D, ma non l’abbiamo raggiunta – ha proseguito Pianigiani –, ci riproveremo il prossimo anno anche se sarà un campionato difficile, tosto, con l’arrivo del Figline e della Sangiovannese (le due squadre appena retrocesse ndr). Il progetto Mazzola va avanti: del resto uno stop, per una ‘quasi matricola’ come noi, ci poteva stare".

Il patron biancoceleste ha quindi tracciato un bilancio della stagione. "Qualcuno ha reso un po’ meno delle aspettative – le sue parole –, ma nel collettivo vanno elogiati tutti, sia i componenti dello staff che i giocatori". Ieri pomeriggio il Bertoni ha registrato una bella affluenza di pubblico. "Una nota sicuramente positiva – ha chiuso il presidente –: quando il Mazzola chiama, Siena risponde e speriamo che risponda anche in futuro".

