Valentino Vaselli: Bilancio e Prospettive delle Rappresentative Giovanili di Siena

Le attività delle rappresentative Allievi e Giovanissimi della provincia di Siena, analizzate dal responsabile tecnico Valentino Vaselli (foto). Un consuntivo del Trofeo Marco Orlandi: Vaselli guarda oltre i risultati. "Occorre ringraziare il delegato della Figc Siena, Carlo Forte, e i dirigenti. In una stagione con tante novità, gli allenatori e i componenti dello staff hanno lavorato con umiltà, serietà e competenza. Mi riferisco a Luca Montagnani per i Giovanissimi e ad Antonio Tozzi per gli Allievi, in una équipe che comprende anche Maurizio Mecacci, selezionatore, Duccio Bellaccini, Luciano Pieri, Gianni Pallari, Maurizio Amidei, Vittorio Veneri, Massimo Matera. E il preparatore dei portieri David Biancalani". Un’opera incentrata sui valori: "Ognuno ha seguito al meglio le linee guida, a cominciare dal comportamento dei singoli. Le società, inoltre, hanno offerto collaborazione. Per le convocazioni, abbiamo seguito una linea meritocratica. Giocatori scelti dallo staff, con osservatori come Cristiano Sani". Gruppi in evidenza: "Giovanissimi e Allievi hanno mostrato attaccamento fin dall’esordio con Firenze". E sul futuro: "Vogliamo aumentare gli incontri preparatori alle gare ufficiali – termina Vaselli – così i ragazzi avranno più tempo per conoscersi ed entrare nelle dinamiche di gioco".

Paolo Bartalini