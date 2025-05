Valerio Crezzini debutta come arbitro in Serie A: dirigerà Udinese-Monza

Una bella soddisfazione, per la sezione Aia Artemio Franchi e in particolare per Valerio Crezzini (nella foto): il fischietto senese, contradaiolo della Torre, classe 1993, è pronto a debuttare come arbitro effettivo in Serie A. La partita sarà Udinese-Monza, in programma domenica alle 12,30 (Giallatini e Di Gioia i suoi assistenti). Promosso ad arbitro Can al termine della passata stagione, Crezzini nel corso dell’attuale stagione sportiva, ha diretto molte partite di cadetteria, nonché la finale del Torneo di Viareggio, ma nella massima serie è sceso in campo soltanto come qarto ufficiale. Valerio, molto attivo in sezione, realizzerà così il sogno riposto nel cassetto quando ha iniziato a seguire il corso per arbitri, oltre sedici anni fa, un sogno insguito con passione, dedizione e impegno. Un orgoglio anche per Siena: l’ultimo arbitro nato sulle lastre, ad aver pestato l’erba dell’Olimpo del calcio è stato Matteo Trefoloni. Una curiosità: anche lui ha debuttato in A a Udine, in Udinese-Torino 2-2, il 26 agosto 2001.