ValliZeri attivo sul mercato. Coppola cala il... settebello

Fra le società che si sono mosse di più in questa ultima settimana di mercato c’è sicuramente il ValliZeri, che dopo aver annunciato gli arrivi dell’ex capitano della Pontremolese Andrea Filippi, seguito a ruota da Jacopo Manganelli, trasferimento quello del forte centrocampista della Villafranchese che continua a far discutere all’ombra di San Francesco, Diego Giromini, Mattia Gavellotti, Damiano Ruffini, Mattia Conti e Dennis Bregasi, il diesse David Coppola ha annunciato altri sette volti nuovi. L’ex centrale difensivo Coppola, da settimane operatore di mercato del club valligiano, sta costruendo una squadra che abbia dentro il grande senso di appartenenza, qualcosa di duraturo per un’intera comunità che nella prossima stagione ritornerà ad essere protagonista sul palco della Terza Categoria.

La prima stretta di mano che il ds ha avuto risale a fine settimana scorsa, quella con Andrea Scudellari ritenuto dall’osservatorio vero uomo spogliatoio. Lunedì scorso è stata la volta di Matteo Martinelli, martedì di Koba Keita e Jamal Es Sahraoui mentre ieri è avvenuta con l’attaccante Nicolò Matteucci, il centrocampista Giacomo Mascia, ultima, ma non ultima per importanza quella con il centrale difensivo Simone Conti.

"Gli acquisti fatti fino ad ora che, come si sa, vedranno la sua luce alla riapertura delle liste trasferimento sono stati tutti mirati – afferma Coppola –. Con mister Magnani ci confrontiamo giornalmente e abbiamo ritenuto servissero giocatori con le loro caratteristiche. Fin qui siamo contenti perché sicuramente, oltre ad aver stretto la mano a profili importanti per la categoria, sono tutti ottimi ragazzi seri e determinati che hanno sposato in pieno il progetto del ValliZeri. Tutti giocatori che hanno l’esperienza necessaria per affrontare un campionato che secondo gli esperti si annuncia difficilissimo". Stando a Radio-mercato nelle prossime ore Coppola dovrebbe annunciare l’arrivo di altri prospetti ideali per fare un salto in avanti di qualità.